İhbarı değerlendiren Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde bazı kişilerin bahçelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği yönünde bilgi aldı.

3 bin 940 kök Hint keneviri imha edildi

Köye giden jandarma ekipleri, bir kişinin bahçesinde 3 bin 848 kök ile 2 farklı kişiye ait bahçede ise 92 kök kenevir bitkisi ekildiğini belirledi.

Ele geçirilen 3 bin 940 kök Hint keneviri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.