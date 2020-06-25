Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta 3 bin 940 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 bin 940 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İhbarı değerlendiren Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde bazı kişilerin bahçelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği yönünde bilgi aldı.
3 bin 940 kök Hint keneviri imha edildi
Köye giden jandarma ekipleri, bir kişinin bahçesinde 3 bin 848 kök ile 2 farklı kişiye ait bahçede ise 92 kök kenevir bitkisi ekildiğini belirledi.
Ele geçirilen 3 bin 940 kök Hint keneviri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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