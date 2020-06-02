Haber Giriş: Kaynak: AA
Hint kenevirini sulamaya gidince yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 50 kök Hint kenevir ise imha edildi.
İzmir Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluca Mahallesi Dikmentepe Demiroluk mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kenevirlerleri sulamak üzere bölgeye gelen M.A. ve F.A.'yı suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. F.A.'nın ikametinde yapılan aramada da ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: ormanlık alan hint keneviriSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 17:10
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