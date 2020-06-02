İzmir Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluca Mahallesi Dikmentepe Demiroluk mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kenevirlerleri sulamak üzere bölgeye gelen M.A. ve F.A.'yı suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. F.A.'nın ikametinde yapılan aramada da ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.