Muğla'da yaşayan Seda Yavaş, eğitim için mart ayında Hindistan'a gitti. Koronavirüs nedeniyle ülkede uçuşlar iptal edildi, otellere girişler yasaklandı. Seda Yavaş ve beraberindekiler sokakta kaldı.

"Ben sadece bildiğiniz ismim ama benim arkamda binlerce ülkesine dönen arkadaş var. Binlerce aile var. Hepsi adına çok teşekkür ediyorum. Ben Mumbai'de önce sokakta kaldım. Çünkü polis beni uçak iptal olunca havalimanı dışına aldı. Orada sokakta kaldım. Chennai'ye döndüm orada da sokakta kaldım çünkü polis hiçbir otele gitmemize izin vermedi."

"Burada rahat ve huzurluyum"

Bunun üzerine Türkiye harekete geçti ve Hindistan'daki vatandaşlar için hemen uçak gönderildi, 87 kişi yurda getirildi. Gelenler İzmir'de bulunan yurtlara yerleştirildi.

Seda Yavaş, "Yurtlara geldiğimiz zaman Türk bayrakları ile karşılandık. Burada inanın evimden çok daha rahat ve huzurluyum. Her ayrıntı düşünülmüş" dedi.

Yavaş ve beraberindekiler, yakınlarına kavuşmak için karantina süresinin dolmasını bekliyor.