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Elazığ ve Muğla'da korkutan depremler
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Sivrice ilçesi ile Muğla'nın Ula ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler korkuttu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ilk deprem saat 11.45'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.
12.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın yapılmadığı açıklandı.
Ula 4.3 ile sallandı
Ardından saat 13.09 Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Etiketler: son dakika Sivrice Elazığ deprem AFADSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:40
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