26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7.000 kişinin alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı.

26. Dönem POMEM sonuçlarına nereden ulaşılır?

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınav sonuçları açılandı.

26. Dönem POMEM sonuçları için tıklayınız.

Polis Akademi Başkanlığının açılamasının tam metni:

“26. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”