Fedakar bir şekilde aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları, Amasya merkeze bağlı Ortaköy’de aşılama çalışması başlattı.

Hemşire Gülseren Yapal, camiden "aşı" anonsu yaptı.

"Salgını ancak aşı ile yenebiliriz"

Hemşire Yapal yaptığı anonsta, “Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğünden COVID-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz” dedi.

Anonsu duyan köy sakinleri aşı yaptırmak için stantların bulunduğu alana geldi. Köyde aşı olması gereken herkes aşılandı.