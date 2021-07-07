Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da sele kapılan bir kişi aranıyor
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sele kapılan 78 yaşındaki Sami Özkül kayboldu. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.
Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan 78 yaşındaki Sami Özkül, bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Son Haberler
- 12:19
- 12:18
- 12:10
- 12:08
- 12:06
Sıradaki Haber
Manavgat'ta otel yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz