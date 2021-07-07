Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manavgat'ta otel yangını
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Turistler tahliye edildi
Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi.
Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 12:19
- 12:18
- 12:13
- 12:10
- 12:08
Sıradaki Haber
Haziranda yağışlar normale göre yüzde 21 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz