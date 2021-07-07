Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Turistler tahliye edildi

Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi.

Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar oluştu.