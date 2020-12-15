Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP Birecik ilçe başkanına terörden gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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