Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 46 kişi yüksek ateş nedeniyle karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'ya şehir dışından giden ve vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olan 46 kişi karantinaya alındı.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yeni uygulamaya başlandı.
İl dışından gidenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün süreyle izolasyonda olmalarına karar verilmesinin ardından jandarma ve polis ekipleri kontrollere başladı.
Bu kapsamda ateşi 38 derece ve üzerinde olan 46 kişi, COVID-19 testi uygulanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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