Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yeni uygulamaya başlandı.

İl dışından gidenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün süreyle izolasyonda olmalarına karar verilmesinin ardından jandarma ve polis ekipleri kontrollere başladı.

Bu kapsamda ateşi 38 derece ve üzerinde olan 46 kişi, COVID-19 testi uygulanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.