Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması 30,8 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl haziran yağışları 47,3 milimetre olarak kaydedilirken, bu yıl haziranda yüzde 17 azalarak 39,5 olarak kayıtlara geçti.

Ancak bu yılın haziran yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 28 arttı. Ayrıca son 7 yıl haziran yağışları sürekli normalinin üzerinde gerçekleşti.

En yüksek yağış alan il Kırklareli, en az alan Kilis oldu

Bu yıl haziranda yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde artış kaydetti. Haziran ayında Kırklareli son 40 yılın en yüksek yağışını alarak, 139 milimetre ile en fazla yağış alan il oldu. En az yağış alan il ise 1 milimetreyle Kilis oldu.

Türkiye'nin 4 bölgesinde haziran ayında yağışlar arttı. Haziran yağışları normaline göre en fazla Marmara ve Ege, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen senenin haziran ayına kıyaslandığında en fazla yağış Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.

Yağışın azaldığı bölgeler

Geçen ay İzmir’in güneyi, Akdeniz sahil kesimi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise yer yer yağışlar 5 milimetrenin altına düştü. Mersin, Anamur civarları ile Batman, Kilis çevrelerinde yağışlarda yüzde 80'in üzerinde azalışlar görüldü.

Üç büyük şehirdeki yağış durumu

Genel Müdürlük verileri üç büyük şehirdeki yağış durumunu da ortaya koydu. Buna göre, geçen ay İstanbul'a 83,2 milimetre yağış düşerken, bu değer, normaline ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 100'den fazla artış anlamına geliyor.

Ankara'da ise haziran ayı yağış ortalaması 55,9 milimetre oldu. Yağışlarda, normaline göre yüzde 66,4 artış, geçen yılın haziranına göre yüzde 22,1 düşüş görüldü.

İzmir'de ise geçen ay 23,6 milimetre yağış düştü. Buna göre, yağışlarda normaline göre yüzde 100 artış, geçen yılın haziranına göre ise yüzde 11,3 düşüş yaşandı.

Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren 190 uyarı ve değerlendirme yayınlayan Genel Müdürlük, haziran ayında 40 meteorolojik uyarıda bulundu.