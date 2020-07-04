Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lüleburgaz Vize, Babaeski, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 32 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

[Grafik: TRT Haber]

Rize'de maske takmayan 303 kişiye ceza

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı belirtilen açıklamada, 10 günde maske takmayan 303 kişiye toplam 272 bin 700 lira ceza kesildiği kaydedildi.

İlgili kuruluşlar nezdinde koordinasyon sağlanarak 169 konaklama tesisi, 446 lokanta ve restoranın da denetlendiği ifade edildi.