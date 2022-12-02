Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım günü durdurduğu araçta, beslenmesi yasak olan makak türü maymun tespit etti.

Maymun, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İşlemlerin ardından maymun, bir gün sonra Malatya Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Ferhat K'ya da beslenmesi yasak olan hayvanı beslediği için cezai işlem uygulandı.

Maymunu kaçırarak Diyarbakır'a götürdü

Ferhat K. 8 Kasım günü Malatya’ya gidip, gece saatlerinde tel örgülerden atlayarak hayvanat bahçesine girdi.

Maymuna seslenerek yanına gelmesini sağlayan şüpheli, maymunu kaçırarak Diyarbakır'a getirdi. Durumu fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri, polise haber verdi. Diyarbakır polisine de bilgi verildi.

Dün öğleden sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri yakınındaki Fiskaya semtinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, Ferhat K'yı maymunu gezdirirken fark etti.

Polisi gören şüpheli kaçarken, geride bıraktığı maymun da Hevsel Bahçeleri’ne doğru koşarak uzaklaştı.

Polis, Ferhat K'nın yakalanması, maymunun da bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.