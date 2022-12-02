Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mangalla ısınmaya çalışan işçiler zehirlendi
[Fotograf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde inşaatta çalışan 5 işçi gece ısınmak için mangalda odun yakarak uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir inşaatta çalışmak üzere dün akşam ilçeye gelen Davut, Recep ve Yasin Atay ile Eşref Kurt ve Fecri Sert, ısınmak için mangalda odun yaktı.
Sabah uyandıklarında karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark eden işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İşçilerden Davut Atay, gece ısınmak için mangalda odun yaktıklarını belirterek, "Gece farkında değildik. Sabah kalktığımızda hepinizde baş ağrısı vardı." dedi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt Soba Zehirlemesi
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