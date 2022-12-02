Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da otomobil apartman boşluğuna düştü
[Fotograf: AA]
İstanbul Avcılar'da apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta Mehmet Sıddık S.'nin kaldırımın kenarına park etmeye çalıştığı otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki apartman boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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