Hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar

Amasya'da 120 kişiden oluşan gönüllü UMKE ekibi, en kısa sürede olay yerine ulaşmak, medikal kurtarma hizmetlerinin verilmesi, hasta ya da yaralı naklinin hızlı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için yıl boyu eğitimlere tabi tutuluyor.

Ekip üyelerinin her biri kendi görevlerini icra ederken, her an göreve gidecekmiş gibi gerekli donanıma sahip olarak hazır bekliyor.

Amasya UMKE ekibi, diğer UMKE ekipleri gibi afet ve acil durumlarda sağlık hizmeti sunmak, afet bölgelerinde koordinasyonu sağlamak, kitlesel kazalarda triaj yapmak, enkaz altındaki vatandaşların tedavisini başlatmak, seyyar hastaneleri kurmak gibi birbirinden zorlu görevleri yerine getiriyor.

Amasya UMKE Birim Sorumlusu Uğur Kuru, 2014'ten beri UMKE gönüllüsü olduğunu söyledi.

Amaçlarının afet ve acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale ile hayat kurtarmak olduğunu anlatan Kuru, "UMKE yapılanması timden oluşur. Burada herkesin bir görev ve sorumluluğu vardır. Burada farklı branşlardan gönüllülerimiz görev alır. UMKE’de kadın erkek ayrımı yoktur. Afetlerde, afet bölgelerinde afetzede çocuklara kadın gönüllülerimiz bir sağlık çalışanı olmanın yanında aynı zaman da bir anne şefkati, bir abla şefkatiyle yaklaşarak afetzede çocuklarımızın acılarının bir nebze de olsa hafiflemesine yardımcı olurlar. UMKE 7/24 göreve hazır. İlimizde 120 kişilik bir UMKE gönüllüsü bulunmakta. İhtiyaç olduğunda her an, günün her saatinde göreve çıkabilecek durumdayız." diye konuştu.

UMKE gönüllüsü hemşire Nihal Erginol, her türlü afete hazır olduklarını belirterek yangın, sel, deprem, kayıp şahıslar, trafik kazalarında yardıma ihtiyaç duyulduğu an olay yerine ilk ulaşan ekiplerden birinin kendileri olduğunu vurguladı.

Faruk Kırmızıtoprak, "UMKE olarak afet ve olağan dışı durumlarda olay yerine en hızlı şekilde intikal ederek hasta ve yaralılara en uygun yöntemlerle medikal tıbbi tedavi sağlayıp, 112 ekiplerine hazır bir şekilde hastayı teslim etmek için gerekli tüm tıbbi tedaviyi yapmaktayız." dedi.

6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını unutamıyor

Yoğun bakım hemşiresi ve 10 yıldır UMKE gönüllüsü Selma Aydın ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde görev aldığını ve orada yaşadıklarını unutamadığını dile getirdi.

Aydın, "Depremin ilk anından itibaren bölgede 5 gün çalıştım. Anlatılacak çok şey var ama canlanıyor, tekrar canlanıyor hayalimizde ama kelimelere sığmaz." ifadelerini kullandı.

UMKE gönüllüsü hemşire Meltem Gegin, 10 yıldır UMKE ekibinde yer aldığını, yurt dışı görevlere de çıktıklarını aktardı.

En son Libya'da 2023'te yaşanan sel felaketinde görev yaptığını belirten Gegin, yurt dışında görev yaparken sahip oldukları donanım ve tecrübe sayesinde ülkesiyle gurur duyduğunu kaydetti.