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Türkiye
AA 08.08.2024 12:53

Bursa'da çaya giren mandalar bufalo sürülerini andırıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak yaz aylarında serinlemek için çaya giren mandalar, Afrika savanalarındaki bufalo sürülerini andırıyor.

Bursa'da çaya giren mandalar bufalo sürülerini andırıyor
[Fotograf: AA]

Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü havzada bulunan kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde yüzyıllardır manda yetiştiriliyor.

Meralarda beslenen mandaların günlük sağılanlarına çayın etrafında çobanlar tarafından bakılıyor. Erkek ve büyüme aşamasındaki hayvanlar ise göl kıyısındaki meralarda ilkbahardan sonbahara kadar otlatılıyor.

Besin içeriği ve kalitesiyle tercih edilen manda eti, sütü ve yoğurdu, Karaoğlan'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Mustafakemalpaşa Çayı bölgesindeki meralarda otlayan mandalar, sıcak yaz günlerinde sulak alanlara girerek serinliyor.

Bursa'da çaya giren mandalar bufalo sürülerini andırıyor

Mandaların sürü halinde suya girip, Afrika savanalarındaki (tropikal iklim bölgesine özgü bitki örtüsü, Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar) bufalo sürülerini andırdığı anlar, dronla kaydedildi.

"Su olmasa manda olmaz"

Karaoğlan sakinlerinden 60 yaşındaki Mehmet Kızıl, AA muhabirine, mandacılığı gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştıklarını söyledi.

Köyde 3'üncü, 5'inci kuşak mandacılık yapan ailelerin bulunduğunu belirten Kızıl, mandacılığı milli servet olarak gördüğünü dile getirdi.

Bursa'da çaya giren mandalar bufalo sürülerini andırıyor

Mahallenin etrafından geçen akarsuların mandacılığı kolaylaştırdığını vurgulayan Kızıl, şunları söyledi:

"Anadolu mandacılığını devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü noktalar bizim için çok büyük bir avantaj. Mandalar burada yatar, kendini serinletir. Meradan suya koştuğu zaman Afrika'daki aslanların kovaladığı bufalo sürüsüne benzer. Burada belgesellerde izlediğimiz Afrika'yı görmüş gibi oluruz. Manda zaten su sığırıdır. Su olmasa manda olmaz. Mandanın olduğu yerde su vardır. İkisi birbirini tamamlar."

59 yaşındaki Hüseyin Kırmızı ise dedesinden bu yana üç kuşaktır mandacılıkla uğraştıklarını, kendilerine miras kalan mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Kolay bir iş olan mandacılıkta hayvanın meraya gitmesinin yeterli olduğunu" belirten Kırmızı, "Diğer hayvanlara benzemiyor. Nesli artık tükeniyor. Bizim köyümüzde bile sayıları azaldı." dedi.

Başka bir işte çalışan oğlunun da manda yetiştiriciliğine meraklı olduğunu, emekliye ayrıldıktan sonra yapabileceğini dile getiren Kırmızı, mandacılığı yaşatmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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