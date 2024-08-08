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Türkiye
AA 08.08.2024 12:43

Tilki ile Mustafa amcanın gülümseten pazarlığı

Antalya'da yaşayan Mustafa Uysal, tavukları için "pazarlık yaptığı" tilki ile dost oldu. Bir yandan tilkiye yemeği vermeye çalışan bir yandan da tilki ile sohbetini cep telefonu kamerasıyla çeken Uysal, tavuklarına dokunmaması konusunda uyarıda bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, tilkinin bahçesindeki tavuklara zarar vermesinden endişe ettiği için onunla bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Mustafa Uysal, tilkiye ekmek verecek, tilki de tavuklara zarar vermeyecekti... Uysal, ilgi çeken tilki ile sohbetini de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, Uysal'ın tilkiye, "Sen nereden geldin buraya? Gel bakalım sen benim yanıma. Tavuklara gitmek yok. Gel aslanım, sana ekmek vereceğim. Aslan parçası, ekmeği al ye. Tavukları yemek yok. Bundan sonra tavuklara dokunmayacaksın. Yemeğin hazır. Tavukları yersen aramız açılır. Ben bundan sonra sana her geldiğinde kasaptan etini hazır edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Tilkinin her gün bahçeye gelip, kendisi için hazırlanan yemeği yedikten sonra uzaklaştığını anlatan Uysal, ​​​​​​​"Yabani bir hayvan olduğu için güvenini kazanmak kolay olmadı. Uzun zaman sonra bizden zarar gelmeyeceğini anladı. Sık sık bahçemize gelir. 15 metre ileride bir kayanın altında yaşıyor. Komşu sayılırız. Kimsenin kimseye zararı yok. Birbirimize alıştık, beraber geçiniyoruz" diye konuştu.

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