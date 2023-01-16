Yaban hayatı izleme ve araştırma çalışmalarında memeli yaban hayvanlarının fotokapanlar ile belirlenmesi çalışmaları sürüyor.

Zengin memeli yaban hayvanı çeşitliliğini tespitle uğraşan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Orman Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, araştırma görevlisi orman mühendisleri Rabia Kalmaz Kaplan ve İlkan Alkan; ekip çalışmasıyla farklı alanlarda ve ekosistemlerde dağılan yaban türlerini belirleyerek, popülasyon büyüklükleri ve davranış özelliklerinin belirlenmesini amaçladı.

Tespit edilen türlerin tür takip listeleri ile zaman içindeki değişimlerinin analiz edilmesi planlandı. Fotokapan görüntülerinde karaca çifti, yaban kedisi, tilki, çakal ve boz ayı yer aldı. Kar yağışı beklerken, havanın mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle boz ayılar da kış uykularına yatamadı.

BARÜ Orman Fakültesi Orman Mühendislik Araştırma Projesi çerçevesinde ekibin fotokapanlarına yakalanan yaban hayatı üyelerinin yiyecek arayışlarına devam ettikleri görüldü.