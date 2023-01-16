Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de kar sebebiyle bir haftadır kapalı olan yol ulaşıma açıldı
Artvin'in 1900 rakımlı Camili bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Ekipler tarafından bölgenin yolu bir haftalık yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.
Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi.
Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Artvin Kar Yağışı
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