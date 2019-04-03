6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkaran Havaist, yeni planlama yaptı.

Sefer sayısı 140'tan bin 900'e çıktı

Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuların kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak yapılan planlamaya göre, sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkarıldı.

Havaist, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı bin 900 sefer yaparak günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek

Havaalanına "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti verecek Havaist'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.

20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren Havaist, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.

Havaist'in hat ve tarifeleriyle ilgili bilgiler şöyle:

- Yenikapı 18 TL

- TÜYAP 21 TL

- Otogar 16 TL

- Bakırköy 18 TL

- Beşiktaş 18 TL

- Alibeyköy Cep Otogarı 16 TL

- Kadıköy 25 TL

- Pendik 30 TL

- Hacıosman 16 TL

- Sancaktepe 25 TL

- Arnavutköy 12 TL

- Kemerburgaz 12 TL

- Sarıyer 16 TL

- Başakşehir 14 TL

- Bahçeşehir 16 TL

- Mahmutbey Metro 15 TL

- Halkalı 16 TL

- Mecidiyeköy 16 TL

- Taksim 18 TL

- Sultanahmet 18 TL

Kaynak: AA