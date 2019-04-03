Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Turhan, "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. 6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacaktır." dedi.
Turhan, Basın Ekspres yolunun 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 26 saat süreyle trafiğe kapatılacağını aktardı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı 2020'de hizmete sunulacak
Turhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek."
Kaynak: TRT Haber, AA