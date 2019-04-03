Yaklaşık 48 milyon seçmen, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullandı. Daha sonra kullanılan oyların sayımı yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu çıkan sonuçları açıkladı. Ardından birçok il ve ilçede seçim sonuçlarına itiraz geldi. YSK'nın bununla ilgili yürüttüğü belli bir süreç var. Peki, bu süreç nasıl işliyor?

İlk olarak seçim günü sandık başkanlarının itiraz edilen veya itiraza gerek kalmadan ayırdığı geçersiz zarflar bir kenara ayrılıyor. Bu zarfların hepsi kontrol edildikten sonra, geçerli-geçersiz oylara oy çokluğuyla karar veriliyor.

Birleştirme açık olarak yapılıyor

En fazla oy alan 5 partinin her birinden temsilci içeren kurul, geçersiz olduğuna karar verilen zarfları tutanak defterine yazıyor.

Ayrıca, her bir adayın aldığı oy sayısı da tutanağa geçiriliyor. Sandık başkanı tutanakları ilçe seçim kuruluna götürüyor.

İlçe seçim kurulunda yapılan sayım, döküm ve birleştirme sırasında adaylar ya da siyasi parti müşahitleri işlemleri takip edebiliyor. Tasnif ve birleştirme açık olarak yapılıyor.

Getirilen tüm tutanakların birleştirilme sürecini ilçe seçim kurulları yürütüyor. Daha sonra, il seçim kuruluna götürülen tutanakların birer kopyası siyasi partilere ve bağımsız adaylara aynı anda teslim ediliyor.

İtiraz süreci nasıl işliyor?

İlçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına ve geçersiz oylara yapılacak itirazın süresi 2 Nisan Salı günü 15.00'te doldu. Bundan sonraki süreç ise şöyle:

-İlçe seçim kurulu, kanuna göre iki gün içinde mesai bitimine kadar itirazı karara bağlamak zorunda.

-İlçe seçim kurulunun kararından sonra, itirazın reddine karar verilirse iptali için ertesi gün il seçim kurullarına başvurulacak.

-İl seçim kurullarının da karar vermek için 2 günü var. Burada karar kesinleşmezse Yüksek Seçim Kurulu süreci başlıyor. Siyasi partiler 3 gün içinde YSK'ya başvurmak zorunda.

-YSK'nın da 3 gün içinde vereceği karar kesin olacak ve kararla ilgili başka bir yere başvurulamayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun yapısı kimlerden oluşuyor?

7 asil, 4 yedek üyeden oluşan YSK üyelerinin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay tarafından seçiliyor.

Ayrıca son seçimde en yüksek oyu alan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin YSK temsilcileri var.

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, BBC