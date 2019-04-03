Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin bitmesinden ardından ilçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kuruluna itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin tüm Türkiye genelinde devam ettiğini söyledi.

İlçe seçim kurullarına itiraz edilmeyen yerlerde mazbataların verildiğini veya verilme aşamasında olduğunu belirten Güven, bugüne kadar açıkladıkları rakamları tüm siyasi partilerle paylaştığını, bunların geçici sonuçlar olduğunu dile getirdi.

'Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz'

Güven, mazbataları vermek için bu yasal itiraz sürecinin sonucunu beklediklerini ve İstanbul'da da aynı sürecin işlendiğini ifade etti.

İstanbul'da 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itirazlar üzerine, bu ilçe seçim kurullarının tekrar sayım kararı aldıklarına dikkati çeken Güven, şöyle konuştu:

"Bazı seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. Karar gereği tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek, tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur. Yüksek Seçim Kurulumuza, İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine, kurulumuz toplanarak, İstanbul İl Seçim Kurulu kararına 298 Sayılı Yasa'nın 118'inci maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden, anılan maddede belirtilen kurala aykırı verilen İstanbul İl Seçim Kurulunun 2 Nisan 2019 tarihli kararının 1'inci maddesinin kaldırılmasına, ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararıyla sayıma başlanılmış ise sayımı sonuçlandırması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik. Bu kararın gereği de yapılmaktadır."

'Geçersiz oyların tekrar sayılması ilk defa alınan bir karar değil'

Bir basın mensubunun, "Sadece geçersiz oylar mı yeniden sayılacak?" sorusuna Sadi Güven, "Çoğunlukla öyle. Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararları gelmedi. Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur." cevabını verdi.

YSK Başkanı Sadi Güven: İstanbul ile ilgili kararı gönderdik, kararın gereği yapılıyor.https://t.co/V6z9yN9Phi pic.twitter.com/Wc8DZXuw9v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2019

"Bu tamamen yasal itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir"

YSK Başkanı Güven, kendilerinin sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin, sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamadan sonra durdurulmasının bazı siyasi partilerin leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki Yüksek Seçim Kurulları kararları da bu yönde. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından oyların 298. Sayılı Kanun'daki geçersiz oy pusulası kriterlerine uygun hem de bizim genelgemize uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılıyor.

Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle ilçe seçim kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadar ki Yüksek Seçim Kurulu uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir. İstanbul da bu yönde, buna uygun, bu şekilde diğer yerlerde de incelemeler vardır. Bize henüz bir itiraz intikal etmedi. Bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar hep olagelen hadiselerdir. İstanbul, büyükşehir olduğu için biraz öne çıktı. Bu tamamen yasal, itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir."

Kaynak: AA