İzmir'de yaşayan Ziya Benek, kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesine gitti. Yanından ayrılmayan ve nereye giderse peşinden giden "Melek" isimli kuzusunu da beraberinde götürdü.

Vergi dairesinin ilgi odağı oldu

Ziya Benek'le beraber vergi dairesine giren kuzu, sahibine gittiği her birimde eşlik etti. Sevimli kuzu Melek'in, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmaması görenleri gülümsetti.

Kuzu, işlemlerini yapmak için daireye gidenlerin ilgi odağı oldu. Birçok kişi kuzuyu sevmek istese de o sahibinin peşini bırakmadı.

Kuzusu Melek'in kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyleyen Ziya Benek, "Melek'in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz" diyerek espri yaptı.

Ziya Benek'in kuzusu ile dolaştığı bu anları ise, bir işi için Şirinyer Vergi Dairesine giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.

Kaynak: DHA