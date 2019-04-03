Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Şırnak'ta 5 terör örgütü PKK mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA