AA 30.04.2026 13:17

Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek

Türkiye, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta ortasına kadar belirgin bir düşüş yaşaması öngörülüyor. Bu süreçte yağışların yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Buzlanma ve zirai don riskine dikkat

Sıcaklıklardaki ani düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde buzlanma ve don olayları öngörülüyor. Yetkililer, üreticileri yerel zirai don riskine karşı uyarırken, vatandaşların da anlık tahminleri ve erken uyarıları yakından takip etmesi gerektiği bildirildi.

Başkentte sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek

Serin ve yağışlı sistemin 6 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu süreçte bazı il merkezlerinde tahmin edilen en düşük hava sıcaklıkları (derece) şöyle olacak:

Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4, Sivas 5.

