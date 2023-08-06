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Türkiye
AA 06.08.2023 12:26

Hatay'daki orman yangını kontrol altında

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Hatay'daki orman yangını kontrol altında

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede İHA'lar da görev yaptı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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