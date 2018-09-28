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Hatay'daki FETÖ operasyonu

Hatay'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 kişi ile bir emekli şoför, adliyeye sevk edildi.

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Hataydaki FETÖ operasyonu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem yapılanmasında" yer alan, TSK'nın içine sızmış örgüt mensuplarının tespit edilebilmesi için eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4'ü astsubay, 3'ü uzman çavuş, biri emekli şoför olmak üzere 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Hatay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, fetö
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