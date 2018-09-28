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Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalyada 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.26'da merkez üssü Korkuteli olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA

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