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Terörden arındırılan köyde artık huzur var

Muş'ta Abdulhaluk Akman, terör saldırıları nedeniyle 25 yıl önce ayrıldığı köyünde, sağlanan huzur ortamı sayesinde sebze yetiştirdi.

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Terörden arındırılan köyde artık huzur var

Muş'ta 1993 yılında terör saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı köyüne, sağlanan huzur ortamıyla dönen Abdulhaluk Akman, yıllar sonra sebze yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Terör saldırıları yüzünden 25 yıl önce ayrıldığı merkeze bağlı Yamaç köyüne huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla geri dönen Akman, yıllardır özlemini çektiği topraklarda sebze yetiştirmeye başladı.

Akman, yaptığı açıklamada, yıllar sonra 2 bin 500 rakımdaki Kozma Dağı'nda bulunan arazilerinde sebze yetiştirdiklerini belirtti.

"Bölgemizde huzurun ve güvenin sağlandığı bu aşamada önümüzdeki dönemlerde ürün elde etmek için daha fazla ekim yapacağız. Huzur ve güven tamamen sağlandı, bundan sonra rahatlıkla gelip arazilerimizi değerlendireceğiz."

Kaynak: AA

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