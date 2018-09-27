Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'dan Yozgat'ta esnaf ziyareti

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a giden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, şehir girişinde il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, akşam namazını tarihi Çapanoğlu Camii'nde kıldı.

Cami çıkışında bir çay ocağına giden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen sütü içti.

Oktay'a, ziyaretlerinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti.

Kaynak: AA