  • 27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.002
    EURO 7.019
  • BIST 100298.73
    ALTIN 228.441
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'dan Yozgat'ta esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'dan Yozgat'ta esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyareti yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktaydan Yozgatta esnaf ziyareti

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a giden Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, şehir girişinde il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, akşam namazını tarihi Çapanoğlu Camii'nde kıldı.

Cami çıkışında bir çay ocağına giden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen sütü içti.

Oktay'a, ziyaretlerinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, fuat oktay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER