Pistten çıkan uçak gece nakledilecek

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamlarının Yomra ilçesine naklinin yarın gece karayoluyla yapılmasına karar verildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla belediyeye bedelsiz tahsis edilen uçağın ilçeye nakline ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen teknik ekiple yapılan değerlendirme sonucunda, uçağın karayoluyla ilçeye nakledilmesine karar verdiklerini belirten Sağıroğlu, "Uçağımızın burnu zaten daha önce ilgili firma tarafından sökülmüştü, bugün ise ekiplerimiz bir kanadını kesti. Kuyruk takımının sökümü devam ediyor, diğer kanadı da yarın kesilecek." dedi.

Üst geçitte tekerlerin havası indirilecek

Sağıroğlu, ilçeye ulaşımı sağlayan 15 kilometrelik karayolu güzergahında 4 yaya üst geçidi bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu üst geçitlerden en düşüğünün yüksekliği 4 metre 79 santimetredir. Uçağın gövdesinin yerden yüksekliği 4 metre 10 santimetre, taşınacağı yer dorsesinin yerden yüksekliği ise 70 santimetredir. Yüksekliği en düşük üst geçide gelindiğinde dorsenin tekerlerinin havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılacak ve böylece sorun olmadan bu noktadan da geçilecek. Kuyruk takımı ve kanatları sökülen 35 metre uzunluğunda ve yaklaşık 18 ton ağırlığındaki uçağımızı yarın gece yükleyeceğimiz 27 metrelik yer dorsesiyle ilçemize nakletmeyi planlıyoruz."

Uçağın konulacağı meydanda düzenleme çalışmaları sürüyor

İlçede uçağı koyacakları meydanda düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sağıroğlu, "Ekiplerimiz, uçağa ait daha önceden sökülmüş olan bazı parçaları, vinçler yardımıyla yükledikleri 2 kamyonla bu alana taşıdı. Bu akşam 2 kamyon daha malzeme taşınacak. Uçağın kuyruk takımı ile kanatlarını da yarın araçlarla ilçemize nakledeceğiz." diye konuştu.

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonuyla Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.

Uçağın gövdesi ve gövde aksamları ise Yomra Belediyesinin müracaatı üzerine, Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla bu belediyeye bedelsiz tahsis edilmişti.

Kaynak: AA