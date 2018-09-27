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FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara'da yakalandı.

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FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan Hikmet Bulak'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bulak, gözaltına alındı.

İstihbarat kökenli bir emniyet müdürü olan Bulak, 2011 yılı öncesi Mersin’de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu.

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 26 Ekim 2016'da Emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: hikmet bulak, fetö, eski emniyet müdürü
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