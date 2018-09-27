Türkiye dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu

Birleşmiş Milletler, 2017 yılında dünyadaki turist hareketliliğini rakamlara döktü.

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl 38 milyon turist geldi. Türkiye, 2016'da 10'uncu sırada yer alırken, 2017'de yükselerek dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu.

Ortadoğu'yu gezenlerin sayısı ise 58 milyon olarak belirlendi.

Buna göre Türkiye, bölgeye gelen turistlerin yüzde 60'ından fazlasını ağırladı.

Avrupa en çok tercih edilen kıta

Rapora göre, Dünya genelinde 1 milyar 323 milyon kişi turist olarak bir başka ülkeye ziyarette bulundu.

Avrupa yüzde 51 ile en çok tercih edilen kıta oldu. Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik ülkelerini ise 324 milyon kişi ziyaret etti. 87 milyon turist kabul eden Fransa listede ilk sırayı aldı. Onu, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Rapora göre, turizm sektörü küresel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. 2017 yılında sektör 1 buçuk trilyon dolar gelir elde etti.

Bu da dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

Kaynak: TRT Haber