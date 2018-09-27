İran’da düşen jette kızını kaybetmişti: İlk kez konuştu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık'ta Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ın genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başaran, kazaya ilişkin ön raporun yakın bir zamanda açıklanacağını söyledi.

Başaran, "Kara kutular Fransa'da açıldı. Ön raporu, uçak İran'da kırım olduğu için İran sivil havacılığının açıklaması gerekiyor. Onlar da eli kulağında diye söylediler. Önümüzdeki günlerde belki bir ay içinde açıklayacaklar diye umut ediyorum." dedi.

"Pilotaj hatası gibi gözüküyor"

Kazaya ilişkin bir öngörüsü olup olmadığıyla ilgili Hüseyin Başaran, "Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekler, rapor açıklanınca sizler gibi hepimiz öğreneceğiz." şeklinde konuştu.

"Pilot Gebeş 'Kalkıyoruz, hava da çok güzel' dedi"

Hüseyin Başaran, Gebeş'in uçakta olup olmadığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

"En son beril kaptan ile Dubai’den ben konuştum. 'Hava çok güzel, kalkıyoruz. Kızlar çok mutlu. 08.30'da görüşürüz. Hava da çok güzel' dedi. Ondan bir saat sonra da uçağın radardan kaybolduğu haberini aldık. Sonra da yıkıldık."

Mina Başaran son konuşmasında babasına teşekkür etmiş

Başaran, kızı Mina ile yaptığı son konuşmayı da anlattı.

"Kızım da uçak kalkmadan önce beni aradı. 'Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Akşam geliyoruz. Çok da mutluyuz. Gelince görüşürüz' dedi. Ondan sonra da bir saat sonra onları kaybettik. Hepsi bizim çocuğumuzdu. Hepsi elimizde büyümüştü. Olmayacak iş. Alın yazısı diyelim."

İran'da yaşanan kaza

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA, TRT Haber, İHA