Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:47





