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Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Şişlide otobüs köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, Reşat K. yönetimindeki özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.  

Kaynak: AA

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