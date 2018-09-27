Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, Reşat K. yönetimindeki özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.
Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA