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Marmara ve Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İDO ve BUDO, bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Çanakkale'de Gökçeada-Kabatepe arabalı vapur seferleri de etkili olan fırtına nedeniyle iptal oldu.

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Marmara ve Egede deniz ulaşımına fırtına engeli

Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'dan ypılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci), 07. 30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci), 10.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Ege, kabatepe, gökçeada, feribot seferleri, çanakkale
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