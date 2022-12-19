Depremin ardından Kırıkhan Belediyesinin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Yavuz, olay anından itibaren kaymakam Arslan ile sahada olduklarını vurguladı.

Gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini kaydeden Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz" dedi.

Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini yenileyen Yavuz, çalışmaların sürdüğünü belirtti.