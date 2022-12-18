Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.

Çevre illerden de hissedildi

Sarsıntının Kilis, Adana ve Gaziantep'te hissedildiği öğrenildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından olumsuz bir ihbarın alınmadığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Şu ana kadar olumsuz bir çağrı gelmemiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen depremde, şu ana kadar kurumlarına herhangi olumsuz bir çağrı gelmediğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullandı.