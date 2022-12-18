Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 30 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 30 kilo 170 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Uzunalıç Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 30 kilo 170 gram esrar, 86 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği, 5 bıçak, hassas terazi, 12 litre sahte içki, tabanca ile bunlara ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.S. ve H.İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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