İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da sıcaklık mevsim normalleri altında

Ankara Valiliği, sıcaklığın 6-12 derece birden azalacağını açıkladı.

Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" 19 Aralık Pazartesi günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının Ankara’da 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve don tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"