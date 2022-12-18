Kimi çocuk, kimi yetişkin son zamanlarda birçok kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Son olarak, Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan 6 yaşındaki bir çocuğun saç derisi koptu.

Peki, köpekler neden saldırıyor? Bu sorun nasıl çözülecek? TRT Haber sordu, uzmanı cevapladı.

İnsanların sokaklarındaki köpeği sahiplenip, beslemesiyle, köpeğinde insanları sahiplendiğini söyleyen Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, "Yani köpekler sokağı sahipleniyor. O alanı sahipleniyor. Bu sefer giren yabancılar oldugunda ya da başka hayvan olabilir, insan olabilir, iç güdüsel olarak orayı korumaya çalışıyor" dedi.

"Bir köpek yılda 16 yavru doğurabiliyor"

Köpek sürüleri, hızla çoğalıyor.

Özarslan, Bir köpeğin yılda 16 yavru doğurmasının, bir hayvanken, 16 tane olmasını tetikleyebildiğini ve sayıların kısırlaştırmama nedeniyle arttığına işaret ediyor.

"Sokaktaki köpeğin ömrü 5-6 yıl"

Sokak köpeklerinin ömrü, barınaktakilerden daha kısa...

Köpeklerin sürekli farklı noktalara giderek mevcut hastalıklarını birbirlerine bulaştırabildiklerini söyleyen Özarslan,"Haliyle onların sürekli hastalıklarla mücadelesiyle ömürleri de kısalıyor yani aşağı yukarı 5-6 yıl kadar yaşadığını tahmin ediyoruz" sözlerini kullandı.

Barınakta ortam nasıl?

İstanbul Bağcılar'da içerisinde onlarca köpeğin bulunduğu barınakta, Dogo Arjantin ve pitbull gibi tehlikeli ırklar ya da gözünden ve ayağından sakatlanmış hayvanlar mevcut.

Bir yandan insanlara zarar verebilecek hayvanlar muhafaza edilirken, diğer yandan köpeklerin tedavisi kolaylıkla yapılabiliyor.

Köpeklerdeki gruplaşma içgüdüsü barınakta da devam ediyor

Köpekler arasındaki gruplaşma barınaklarda da görülebiliyor.

Aynı bölgeden alınan bu köpekler birbirinden ayrılıp, kalabalığın arasına karışmayı reddediyorlar.

Doğal barınaklar yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan ve Belediyeler Birliği özel bir komisyon oluşturdu.

İstanbul'un 39 ilçesinde doğal hayvan barınakları kurulacak. Belediyelere ormanlarda yer ayrılacak. Mevcut barınakların da şartları iyileştirilecek.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz