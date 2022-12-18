Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
Etiketler: Fırtına
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