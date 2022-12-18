Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 43 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın su tankında 43 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İran'dan gelerek gümrük sahasına giren A.A'nın kullandığı tırda ekiplerce yapılan x-ray taraması sonucu şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görevli narkotik dedektör köpeğinin, dorsenin altında bulunan su tankına tepki vermesiyle arama yoğunlaştırıldı.
Ekiplerin, yerinden çıkarıp keserek su takında yaptığı aramada, 43 kilo 556 gram "metamfetamin hidroklorür" maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Ağrı Kaçakçılık Uyuşturucu
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