Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor. Bu belgeyi almayanlar vale olarak çalışamayacak.

Ülke genelinde 100 bin kişi vale olarak görev yapıyor.

Mesleki Yeterlik Kurumu verilerine göre bu yıl sadece 2 bin 410 kişi başvuru yaptı. Gerekli şartları sağladığı belirlenen 2 bin 21 kişi ise vale yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Belli şartları var

Belgeye sahip olabilmek için aranan bazı şartlar var. Valelerin asgari B sınıfı ehliyete ve yetkili merkezden verilen "Psikoteknik Test Raporu"na sahip olması gerekiyor. Tecavüz ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler ise vale olamıyor.

Yılbaşından sonra uygulamaya konulacak düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında, Kabahatler Kanunu uyarınca yaptırım uygulanacak.