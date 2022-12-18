Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, serebral palsili İnci'yi uçakla tanıştırdı
[Fotograf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), serebral palsili 9 yaşındaki İnci Beren'i uçağa bindirerek, uçuş ekibiyle buluşturdu.
İzmir'de yaşayan Aşkın ve Nilüfer İpek çiftinin havacılık meraklısı 9 yaşındaki kızı İnci'nin uçakları yakından görme isteğine THY yetkilileri yardımcı oldu.
Terminaldeki THY görevlilerince kendisine çeşitli oyuncaklar hediye edilen Beren, "TK 2313" sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağında kabin ve kokpit ekibiyle bir araya geldi.
THY Basın Müşavirliğinden paylaşılan görüntülerde küçük kızın mutluluğu yer aldı.
Etiketler: THY
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