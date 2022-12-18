Dün gece saatlerinde, Eski Habibler ve Cebeci Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilin camlarını kıran hırsızlar, hayalet göstergelerini çaldı.

Otomobil sahipleri, sabah komşularının haber vermesiyle durumdan haberdar oldu. Emniyete giden otomobil sahipleri, aynı gece toplam 7 otomobilin hayalet göstergelerinin çalındığını öğrendi.

"70 bin lira zararımız var"

Otomobilindeki hayalet göstergesi çalınan Engin Demir, "Sabah saatlerinde komşularım durumdan haberdar etti. Aracın yanına geldiğimizde hayalet göstergenin çalındığını gördük. Bizde polise bildirdik. Bizim araçla birlikte bir gecede hatta belki de 2-3 saat içerisinde toplam yedi aracın hayalet göstergesi çalınmış. Camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra tahminimce 30 saniye içinde hayalet göstergeyi çalıyorlar. Bizim aracımız cadde üzerinde, polis merkezi amirliğine yakın bir bölgede park halindeydi. Nasıl bir cesaret var ben anlamış değilim. Bizim araçta yaklaşık 70 bin TL zarar var" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.