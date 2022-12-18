Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı buharlaşma sebebiyle kaybedilen göller, 3 Van Gölü büyüklüğünde. Bu, tarım ve içme suyundaki kaybın neredeyse iki katı. Van’daki tuz gölü şimdilik bunun en net kanıtı.

O tuz gölü, Özalp ilçesi sınırlarında. Kar yağmasına rağmen hala kuru.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Normalde bu aylarda burada yarım metre kar olması lazım. Ama gördüğünüz gibi sadece cılız bir kar örtüsü var. Tek damla su yok. İşte bu, küresel ısınma sonucu artan ortalama sıcakların en bariz göstergesi. Buharlaşmadan dolayı gölde tek damla su kalmadı. Geriye sadece kurumuş çatlamış topraklar kaldı" sözleriyle tehlikeli tabloyu anlattı.

Van Gölü kuruyor mu?

Kilometrelerce uzayan bu çatlamış toprakların besin kaynağı; dünyanın en büyük sodalı gölüydü. Bir zamanlar NASA’nın fotoğraflarında yarışan Van Gölü, yöre insanının deyişi ile Van Denizi şimdi kuraklıkla karşı karşıya.

Çekilme etkilerinin en belirgin izleri mikrobiyalitler. İklim değişikliğinin izlendiği adeta bir açık hava laboratuvarı.

Her gün atılan bu manşetler akıllara şu soruyu getiriyor. Çekilme ne kadar sürer, Van Gölü yok mu olur?

Kuraklık ülkeleri tehdit ediyor

Akkuş, "Van Gölü geçmişinde hep yükseldi alçaldı ve dengeye gelinceye kadar belli bir miktar çekilecek fakat bir süre sonra bu duracak. Van Gölü çekiliyor Van Gölü yok olacak demek çok büyük bir yanlış" diyor.

Bu,Van Gölü için iyi senaryo. 36 göl, iklim değişikliğiyle olan savaşını çoktan kaybetti. Meke, Işıklı, Burdur, Karataş, Tuz Gölü bunlardan bazıları ve sayı giderek artıyor.

İklim krizi raporları, kuraklığa sebep olan ülkeler listesinin başında Çin'i gösteriyor.

Kamera: Emre Veli