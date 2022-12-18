Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 10:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da bir servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeğe çarptı. Servisin şoförü, kazayı fark etmesine rağmen araçtan inmeyerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de bir sitede, servis minibüsü, köşeyi döndükten hemen sonra yolun ortasında duran köpeğe çarptı.
Servis şoförü kazayı fark ederek durdu. Bir süre yerde kıvranan köpeğe baktı.
Ancak araçtan inmeyerek yoluna devam etti.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin sahibi ailenin, servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.
Ölen köpekten geriye daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı.
Son Haberler
- 12:56
- 12:35
- 12:30
- 12:30
- 12:24
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da "Fırat-4" denetimi: 25 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz