Arnavutköy'de bir sitede, servis minibüsü, köşeyi döndükten hemen sonra yolun ortasında duran köpeğe çarptı.

Servis şoförü kazayı fark ederek durdu. Bir süre yerde kıvranan köpeğe baktı.

Ancak araçtan inmeyerek yoluna devam etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin sahibi ailenin, servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

Ölen köpekten geriye daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı.